شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 1000 حقيبة شتوية و171 طناً من الغذاء لمتضرري اليمن وباكستان والان مع التفاصيل
كما وزع المركز 600 كرتون تمور للأسر المتضررة والنازحة والأشد فقراً في مديرية المظفر استفادت منها 600 أسرة، ضمن مشروع توزيع 5000 طن تمور لأبناء الشعب اليمني الشقيق. علاوة على توزيع 171 طنا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بمنطقة «ميربوخاص» التابعة لإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد من إجمالي التوزيع 6000 فرد. والنازحين في عزلة الأزهور التابعة لمحافظة صعدة استفاد منها 1800 فرد.
وفي سياق متصل، دشن المركز مشروع مهارتي بيدي في مأرب مستهدفا 60 متدربة من معيلات الأيتام لإكسابهن المهارات الأساسية لإيجاد فرص العمل المدرة للدخل وليسهمن في تحسين مستوى الحياة المعيشية لأسرهن مع تدريبهن على الادخار ودخول سوق العمل بمهنية عالية. كما دشن المركز حملة تجفيف المستنقعات المائية لمكافحة حمى الضنك في عدن.
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