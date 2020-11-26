شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: المعتدي على «ضبر» جازان شركة تنفيذ وستتم محاسبتها والان مع التفاصيل
وأكد المتحدث أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، وأن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع لكل العابثين بالبيئة، ويتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين، مشدداً على أن هذا الفعل غير مقبول، وأن العمل جارٍ على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.
وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب. وأشار إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة، داعياً إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار بالامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضاً عنها.
وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين التبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «البيئة»: المعتدي على «ضبر» جازان شركة تنفيذ وستتم محاسبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.