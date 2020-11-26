شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستعرض قضايا المنطقة مع رؤساء المحاكم ومديري الإدارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس الأول (الثلاثاء)، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول في بداية الاستقبال العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة.. حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

من جهة أخرى، استقبل أمير المنطقة تبوك أمس (الأربعاء) مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ بصحة تبوك الصيدلانية خالدة أحمد العنزي، التي شاركت في دراسة سلطت الضوء على أهم الإجراءات والاحترازات التي قامت بها المملكة ومدى تأثيرها على مرضى كوفيد-19، ونشرت الدراسة كبحث في المجلة السعودية للصيدلة بعد تحكيمها، ولاقت انتشاراً واسعاً استفادت منه أكثر من 10 أبحاث نشرت في ما بعد.

وأثنى أمير تبوك على جهود الصيدلانية خالدة، وما قدمته مع زملائها في البحث العلمي الذي لاقى صدى عالمياً يجير باسم الوطن كما يعد امتدادا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فايروس كورونا بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من ولاة الأمر، وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة. وقال الأمير فهد بن سلطان: «نهنئك وقيادتك والوطن فخور بك»، منوها بأهمية المبادرات المتعددة التي تميز أبناء هذه البلاد، متمنيا لها التوفيق والسداد.

وعبرت الصيدلانية خالدة العنزي عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان على حسن الاستقبال ورعايته ودعمه وحرصه على تكريم المميزين من أبناء وبنات المنطقة.