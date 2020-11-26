، النصر يتدرب خلف الأبواب المؤصدة .. واتحاد القدم يشترط فحص كورونا ،

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال ، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، السبت المقبل ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكان المدير الفني للنصر البرتغالي روي فيتوريا ، قد طالب بإغلاق التدريبات ( خلف الأبواب المؤصدة) عن أعين وسائل الإعلام ، حتى موعد المباراة المصيرية.
واستعاد "فيتوريا" عددًا من لاعبيه المصابين قبل المواجهة، كما هو الحال بالنسبة للهلال الذي استعاد خدمات اللاعب سالم الدوسري.
من جهة ثانية وحسب مصادر صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب من ناديي الهلال والنصر إجراء فحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من المواجهة.
ودعا اتحاد القدم الناديين الدخول في معسكر مغلق وتطبيق البروتوكولات فور إجراء المسحة، جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله للناديين مساء أمس الأربعاء.
كأس خادم الحرمين الشريفين النصر الهلال كأس الملك فيروس كورونا الجديد الاتحاد السعودي لكرة القدم
النصر يتدرب خلف الأبواب المؤصدة .. واتحاد القدم يشترط فحص كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-26
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال ، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، السبت المقبل ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكان المدير الفني للنصر البرتغالي روي فيتوريا ، قد طالب بإغلاق التدريبات ( خلف الأبواب المؤصدة) عن أعين وسائل الإعلام ، حتى موعد المباراة المصيرية.
واستعاد "فيتوريا" عددًا من لاعبيه المصابين قبل المواجهة، كما هو الحال بالنسبة للهلال الذي استعاد خدمات اللاعب سالم الدوسري.
من جهة ثانية وحسب مصادر صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب من ناديي الهلال والنصر إجراء فحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من المواجهة.
ودعا اتحاد القدم الناديين الدخول في معسكر مغلق وتطبيق البروتوكولات فور إجراء المسحة، جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله للناديين مساء أمس الأربعاء.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
01:31 AM
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
02:10 AM
تحضيرًا لمواجهة الهلال المنتظرة في نهائي الكأس
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال ، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، السبت المقبل ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكان المدير الفني للنصر البرتغالي روي فيتوريا ، قد طالب بإغلاق التدريبات ( خلف الأبواب المؤصدة) عن أعين وسائل الإعلام ، حتى موعد المباراة المصيرية.
واستعاد "فيتوريا" عددًا من لاعبيه المصابين قبل المواجهة، كما هو الحال بالنسبة للهلال الذي استعاد خدمات اللاعب سالم الدوسري.
من جهة ثانية وحسب مصادر صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب من ناديي الهلال والنصر إجراء فحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من المواجهة.
ودعا اتحاد القدم الناديين الدخول في معسكر مغلق وتطبيق البروتوكولات فور إجراء المسحة، جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله للناديين مساء أمس الأربعاء.
، النصر يتدرب خلف الأبواب المؤصدة .. واتحاد القدم يشترط فحص كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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