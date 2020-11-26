، إسرائيل تقصف شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - المرصد السوري: القصف أسفر عن مقتل 8 أشخاص موالين لإيران

أكدت مصادر خاصة بقناة العربية أن القصف الذي طال ميليشيات حزب الله اللبناني الثلاثاء استهدف شاحنة أموال آتية من إيران.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن إيران أرسلت أموالاً عبر طائرة فارس التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن الأربعاء، سقوط 8 قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلي على سوريا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بحسب وكالة فرانس برس.

وسقط القتلى جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعاً للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي، كما استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة، بعد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، فيما قال إنه الاستهداف الإسرائيلي الـ36 للأراضي السورية خلال العام الجاري.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام تتواجد بها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة، بحسب بيان للمرصد.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا، كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي غارات جوية أخرى على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أي تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.

ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في سوريا، شهدت مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة الشمالية في إسرائيل تأهباً عسكرياً.

