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استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.
وفى التفاصيل ..أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.
من جهة أخرى، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.
استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بالقدسوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-26
استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.
وفى التفاصيل ..أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.
من جهة أخرى، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:28 AM
"غيث": القوات الإسرائيلية أعدمت الشاب" شقير" بدم بارد بينما كان يستقل مركبته
استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.
وفى التفاصيل ..أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.
من جهة أخرى، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.
، استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بالقدس ،
المصدر : الخليج 365
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