شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل محاولة إنقاذ المعلم المتوفي أمام طلابه على منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): على خلفية وفاة معلم في إحدى المدارس الأهلية بالدمام أمام طلابه على منصة " مدرستي "، روى زميله محمد الصفيان، كيفية تلقيه نبأ الوفاة ومحاولة إنقاذه. على خلفية وفاة معلم في إحدى المدارس الأهلية بالدمام أمام طلابه على منصة " مدرستي "، روى زميله محمد الصفيان، كيفية تلقيه نبأ الوفاة ومحاولة إنقاذه. وأوضح الصفيان، أن الطلاب تواصلوا معه ليبلغوه بفقدان المعلم : محمد حسان " وعيه، ليتوجه مسرعا إلى منزله. وأشار إلى أنه تم كسر الباب ليعثر عليه متوفياً أمام الحاسوب وتم نقله إلى المستشفى والتي أبلغتهم بأن الوفاة طبيعية.

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