شكرا لمتابعة خبر عن قانوني: ضرب الزوجة جائز شرعًا ولا ينطبق عليه عقوبات الحماية من الإيذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثار المستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، جدلا بتصريحات نسبت إليه بأن عقوبات نظام الحماية من الإيذاء لم ينطبق على ضرب الزوج لزوجته. أثار المستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، جدلا بتصريحات نسبت إليه بأن عقوبات نظام الحماية من الإيذاء لم ينطبق على ضرب الزوج لزوجته. ورأى الباتل أن النظام لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء، وإن ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا، لافتا إلى أن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر، إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف. وكانت النيابة العامة أوضحت أن عقوبات العنف ضد المرأة تتضمن السجن مدة لاتقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، مؤكدة على تضاعف العقوبة في حال العودة مرة أخرى.

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