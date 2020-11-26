

القاهرة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 365 إصابة جديدة بفيرس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 102201 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6585 حالة وفاة.

// انتهى //

01:26ت م

0235



القاهرة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 365 إصابة جديدة بفيرس كورونا المستجد 12 حالة وفاة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114107 إصابة.وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 102201 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6585 حالة وفاة.// انتهى //01:26ت م0235

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 365 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.