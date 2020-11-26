السعودية اليوم / كينيا تسجل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيروبي 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و 322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 417 حالة وفاة.

// انتهى //

23:14ت م

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نيروبي 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسجلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و 322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 417 حالة وفاة.// انتهى //23:14ت م0223

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