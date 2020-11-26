

بريدة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة.

وتشمل المشاريع الصحية التي جرى تنفيذها خلال عام 2020م، منها أعمال تطويرية للأقسام العلاجية والخدمية، ومنها تطوير بيئة العمل في عدد من مكونات التجمع الصحي، وإنشاء العديد من المباني الخدمية والمرافق الصحية الموزعة بالمنطقة لخدمة أهالي القصيم.

كما سيرعى سموه توقيع عدة مذكرات تعاون تابعة للتجمع الصحي بالقصيم لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.

// انتهى //

23:13ت م

0220





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يفتتح غداً عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.