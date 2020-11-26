

جدة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، وبالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (خمسة مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية)، لقيامهم بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحلات التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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21:48ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على خمسة مقيمين بجدة قاموا بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات لمنتجات التعقيم والتنظيف بهدف توزيعها على المحلات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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