السعودية | رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمستفيدين عبر تقنية الاتصال المرئي

المناطق - واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم عددًا من المستفيدين من مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي عبر خدمة طلب لقاء معالي الرئيس، وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي لمعاليه المخصص لاستقبال المستفيدين والنظر في متطلباتهم وقضاياهم.

وخلال اللقاء بالمستفيدين تم النظر والاطلاع على متطلباتهم والتوجيه حيالها وفق الاختصاص، والعمل على إتمامها بحسب ما تقتضي الأنظمة.

وتُعد خدمة طلب لقاء معالي الرئيس إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقها ديوان المظالم مؤخرًا بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأيسر، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة للقاء والتواصل مع رئاسة الديوان بشكل مباشر، توفيرًا عليهم في الوقت والجهد، إذ يعمل الديوان على إيجاد وسائل تقنية تعزز من جودة التواصل الفعال مع المستفيدين.