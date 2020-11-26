اعتماد 11 مبادرة لكليات ومعاهد التدريب التقني في محافظات منطقة مكة

2020-11-26

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- مكة المكرمة

اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي 11 مبادرة من المبادرات التي قدمتها المنشآت التدريبية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والمشاركة في موضوع الملتقى بموسمه الخامس تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.

أكد ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المرمة، فيصل بن عقيل كدسة، منوهًا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يواصل رسالته بثقة لتحقيق أهدافه السامية ورؤيته التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، واكتساب نسخته الحالية أهمية كبيرة في ظل ما حققته المملكة من تقدم رقمي، وحضور عالمي ساهم بتقدمها في مؤشر التنافسية العالمية، وتحقيقها المركز الثالث في محور الحوكمة التقنية بين دول مجموعة العشرين، وكذلك حضورها الإنساني خلال جائحة كورونا والذي أكدت المملكة حيالها امتلاكها بنية تحتية رقمية وأنظمة إلكترونية رقمية في تجاوز الكثير من الصعاب باستخدام التقنيات الحديثة، وأضاف أن الملتقى هو امتداد لاستخدام تطبيقات العالم الرقمي وتسخيرها بما يبني الإنسان وينمي المكان في منطقة مكة المكرمة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تسخير الأفكار التقنية والمبادرات الرقمية في خدمة مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم، معتبرًا أن الملتقى يعد نموذجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030م في التحول الذكي لمكة المكرمة بغية التيسير على ضيوف الرحمن، ولتكون المملكة بوابة التقنية في العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- في الوقت الذي تتعاظم فيه أهمية هذا الشرف الذي شرف الله به المملكة وجعلها قائمة على خدمة عباده من الحجاج والمعتمرين وزوار بيته الحرام.

ونوه بدعم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وحرصه على مشاركة المنشآت التدريبية الهادفة في خدمة المجتمع بشكل عام، وجودة تنفيذها لهذه المبادرات بشكل خاص وتحقيق الأهداف التي وضعها الملتقى من موضوعه المحدد في إظهار معالم الإنجاز والتطور في الخدمات الرقمية.

وكشف “كدسة” عن (11) مبادرة رقمية قدمتها المنشآت التدريبية بالمنطقة واعتمدتها أمانة الملتقى، وتشمل مبادرة “العطاء الرقمي” التي تنفذها الإدارة وهي عبارة عن منصة إلكترونية رقمية يتم خلالها تقديم الدورات التخصصية عن بعد لكافة أطياف المجتمع، عبر مشاركة منشآت التدريب الحكومية ومعاهد التدريب الأهلي والبالغ عددهما إجمالًا 245 منشأة تدريبية على مستوى منطقة مكة المكرمة سعيًا لتعزيز نشر ثقافة التدريب الرقمي بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. وكذلك مبادرتي “غراس” و”تطبيق المسجد الرقمي” والتي تنفذهما الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، مبادرة “بنان” والتي تنفذها الكلية التقنية للبنات بجدة، مبادرة “مُتم” التي تنفذها كلية السياحة والفندقة بالطائف، مبادرة “الابتكار ورقمنة ريادة الأعمال” التي تنفذها الكلية التقنية للبنين بالطائف، مبادرة “تعليمنا مُعزز رقميًّا” التي تنفذها الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، مبادرة “برًّا بكم” التي تنفذها الكلية التقنية للبنين برنية، مبادرة “الثقافة الرقمية بمكة الذكية” التي ينفذها المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مبادرة “رقمي واعد” التي تنفذها الكلية التقنية للبنين بجدة، مبادرة “شغلك من بيتك” التي تنفذها الكلية التقنية للبنين بمكة المكرمة.

