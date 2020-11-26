شكرا لقرائتكم الصحة: حزام الأمان يخفّض إصابات الحوادث بنسبة 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-26 الصحة: حزام الأمان يخفّض إصابات الحوادث بنسبة 50% متابعات الخليج 365 - الرياض نصحت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، الجميع بربط حزام الأمان مؤكدة أنه يخفض إصابات الحوادث. وأوضح حساب “عش بصحة” عبر “تويتر”، أن حزام الأمان يخفض إصابات الحوادث بمعدل يصل إلى 50% في المقاعد الأمامية و75% للمقاعد الخلفية. ونصح حساب عش بصحة الجميع باستخدام حزام الأمان بقولها: “التزامك تحمي نفسك ومن معك”.



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