، "بايدن": ترامب لم يتواصل معي.. ولا أستبعد تعيين جمهوريين بإدارتي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن حملات الشيطنة تعترض وحدتنا ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه شخصيًّا منذ إعلان فوزه في الانتخابات.

وتفصيلاً، قال بايدن في مقابلة مع قناة "NBC" إنه على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر مع ترامب إلا أن فريقه الانتقالي شهد تواصلاً مع فريق ترامب بعد أن سمحت رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف: "كنتُ دائمًا على ثقة بأننا سنفوز في هذه الانتخابات"، على الرغم من جهود فريق ترامب لإلغاء النتائج في الولايات الرئيسية. مؤكدًا أنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة، ومشيرًا إلى أن هدفه "أن تكون البلاد موحدة".

وقال الرئيس المنتخب عندما سُئل عما إذا كان تعيين الجمهوريين ممكنًا: «نعم، لا يزال لدينا العديد من المناصب المختلفة المتبقية». وأضاف: «هدفنا هو أن تكون البلاد موحدة».

ورد على سؤال عما إذا كان الأمر يستحق انتظار الإعلان عن مثل هذه التعيينات في المستقبل القريب قائلاً: «ليس في المستقبل القريب».

ويتم تعيين المسؤولين من الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير منتظم؛ إذ عيَّن الرئيس الحالي دونالد ترامب عددًا من الديمقراطيين مستشارين له، فيما كان لسلفه باراك أوباما 6 وزراء على الأقل من الحزب الجمهوري.

وأشار بايدن خلال المقابلة إلى أن حملات الشيطنة تعترض طريق وحدتنا، ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا. فيما طالب خلال كلمته بمناسبة عيد الشكر بمعالجة الأزمات بالحلول المنطقية، وليس بالصراخ والانقسام.الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية