، "آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم ،

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نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.
وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".
وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".
وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".تركي آل الشيخ مارادونا
"آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدمعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-11-26
نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.
وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".
وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".
وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:10 AM
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:42 AM
أكد أنه وعد زيارة السعودية بعد مونديال روسيا 2018
نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.
وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".
وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".
وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".
، "آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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