، "ترامب" يدعو أنصاره في بنسلفانيا إلى "قلب نتيجة الانتخابات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ادّعى تزويرها لصالح "بايدن" ومازال يرفض الإقرار بالهزيمة

الخليج 365- الرياض: طالب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، أنصاره، اليوم الأربعاء، بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيًا أنه جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتفصيلاً، خاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مرددًا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن، والتي تم إسقاطها في معظم المحاكم الأمريكية.

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، ما زال ترامب يردد، دون أن يقدّم أي دليل، أنّ الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق، رافضًا الإقرار بهزيمته أمام بايدن.