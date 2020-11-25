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أمير نجران يفتتح مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة يدمة

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محمد بن مسعود - الدمام - مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 7 ملايين ريال

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة يدمة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، مستمعاً لشرح من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري عن المشروع المقام على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وبتكلفة سبعة ملايين ريال، ويخدم ما يقارب من 2400 مستفيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

حضر الافتتاح محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 12:01 AM

مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 7 ملايين ريال

أمير نجران يفتتح مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة يدمة
بندر آل عوض

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة يدمة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، مستمعاً لشرح من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري عن المشروع المقام على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وبتكلفة سبعة ملايين ريال، ويخدم ما يقارب من 2400 مستفيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

حضر الافتتاح محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

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، أمير نجران يفتتح مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة يدمة ،
المصدر : الخليج 365

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