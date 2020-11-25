، الحزم يحافظ على صدارته ويغرد وحيدًا .. والعدالة يفرط بفرصة انتزاع الوصافة ،

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اختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، كانت حصيلتها، انتصارين ومثلهما تعادل.
حيث حافظ فريق الحزم على صدارته بعدما تغلب على مضيفه النهضة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لينفرد بالمركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد النهضة عند 7 نقاط في المركز 13.
وفرط العدالة بفرصة خطف المركز الثاني بتعادله مع مضيفه الكوكب بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب نادي الشعلة بالخرج
وبهذا التعادل يصبح العدالة في المركز الـثالث بـرصيد 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد الكوكب لـ 9 نقاط في المركز الـتاسع.
وفي المباراة الثالثة خسر البكيرية من ضيفه جدة بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية من الجولة ذاتها، ليرتفع بذلك رصيد جدة لـ 8 نقاط بالمركز الـ 11، فيما تجمد رصيد البكيرية عند نقطتين بالمركز الـ 17.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بعرعر، تعادل عرعر مع ضيفه نجران بنتيجة 1-1، ليصبح بالمركز الثامن عشر بـنقطة واحدة، بينما رفع نجران رصيده لـ 9 نقاط بالمركز الـثامن.
الحزم يحافظ على صدارته ويغرد وحيدًا .. والعدالة يفرط بفرصة انتزاع الوصافةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25
اختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، كانت حصيلتها، انتصارين ومثلهما تعادل.
حيث حافظ فريق الحزم على صدارته بعدما تغلب على مضيفه النهضة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لينفرد بالمركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد النهضة عند 7 نقاط في المركز 13.
وفرط العدالة بفرصة خطف المركز الثاني بتعادله مع مضيفه الكوكب بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب نادي الشعلة بالخرج
وبهذا التعادل يصبح العدالة في المركز الـثالث بـرصيد 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد الكوكب لـ 9 نقاط في المركز الـتاسع.
وفي المباراة الثالثة خسر البكيرية من ضيفه جدة بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية من الجولة ذاتها، ليرتفع بذلك رصيد جدة لـ 8 نقاط بالمركز الـ 11، فيما تجمد رصيد البكيرية عند نقطتين بالمركز الـ 17.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بعرعر، تعادل عرعر مع ضيفه نجران بنتيجة 1-1، ليصبح بالمركز الثامن عشر بـنقطة واحدة، بينما رفع نجران رصيده لـ 9 نقاط بالمركز الـثامن.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:16 PM
في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان
اختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، كانت حصيلتها، انتصارين ومثلهما تعادل.
حيث حافظ فريق الحزم على صدارته بعدما تغلب على مضيفه النهضة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لينفرد بالمركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد النهضة عند 7 نقاط في المركز 13.
وفرط العدالة بفرصة خطف المركز الثاني بتعادله مع مضيفه الكوكب بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب نادي الشعلة بالخرج
وبهذا التعادل يصبح العدالة في المركز الـثالث بـرصيد 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد الكوكب لـ 9 نقاط في المركز الـتاسع.
وفي المباراة الثالثة خسر البكيرية من ضيفه جدة بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية من الجولة ذاتها، ليرتفع بذلك رصيد جدة لـ 8 نقاط بالمركز الـ 11، فيما تجمد رصيد البكيرية عند نقطتين بالمركز الـ 17.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بعرعر، تعادل عرعر مع ضيفه نجران بنتيجة 1-1، ليصبح بالمركز الثامن عشر بـنقطة واحدة، بينما رفع نجران رصيده لـ 9 نقاط بالمركز الـثامن.
، الحزم يحافظ على صدارته ويغرد وحيدًا .. والعدالة يفرط بفرصة انتزاع الوصافة ،
المصدر : الخليج 365
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