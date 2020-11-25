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مع رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، استعاد النادي الأهلي السعودي ذكرى مشاركة الأرجنتيني بالشعار الأخضر قبل نحو 32 عامًا.
وكتب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم، لعب للنادي الأهلي العظيم في مباراة اليوبيل الذهبي".
وتعود المشاركة لأسطورة التانغو بقميص الأهلي، إلى عام 1987، حيث احتفل الأهلي بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ودعا نظيره بروندبي الدنماركي إلى جدة آنذاك، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة (5-2).
النادي الأهلي السعودي يتذكر "مارادونا" .. في اليوبيل الذهبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25
مع رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، استعاد النادي الأهلي السعودي ذكرى مشاركة الأرجنتيني بالشعار الأخضر قبل نحو 32 عامًا.
وكتب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم، لعب للنادي الأهلي العظيم في مباراة اليوبيل الذهبي".
وتعود المشاركة لأسطورة التانغو بقميص الأهلي، إلى عام 1987، حيث احتفل الأهلي بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ودعا نظيره بروندبي الدنماركي إلى جدة آنذاك، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة (5-2).
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:09 PM
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:59 PM
إثر مشاركة الأرجنتيني بالقميص الأخضر
مع رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، استعاد النادي الأهلي السعودي ذكرى مشاركة الأرجنتيني بالشعار الأخضر قبل نحو 32 عامًا.
وكتب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم، لعب للنادي الأهلي العظيم في مباراة اليوبيل الذهبي".
وتعود المشاركة لأسطورة التانغو بقميص الأهلي، إلى عام 1987، حيث احتفل الأهلي بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ودعا نظيره بروندبي الدنماركي إلى جدة آنذاك، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة (5-2).
، النادي الأهلي السعودي يتذكر "مارادونا" .. في اليوبيل الذهبي ،
المصدر : الخليج 365
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