، عن بعد.. "الربط الكهربائي الخليجي" تشارك بمؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت استخدام التقنية الحديثة وأطر رفع كفاءة الطاقة والتحديات المصاحبة لها

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020، الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون (سيجري الخليج)، وانطلقت فعالياته اليوم، عن بُعد ويستمر لمدة يومين.

وفي التفاصيل ، يناقش المؤتمر العديد من الأوراق العلمية حول التقنيات الفنية، وإستراتيجيات تطوير قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال عرض 58 ورقة علمية، أعدت بوساطة نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الطاقة الكهربائية، ويهدف إلى تطوير صناعة الكهرباء بعرض أحدث التجارب والتقنيات العالمية التي من شأنها تطوير وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين المختصين في دول مجلس التعاون، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الطاقة التي تُطرح.

وشاركت الهيئة بعددٍ من الأوراق العلمية التي قدمها عددٌ من مهندسي الهيئة، وتناقش الربط الكهربائي الإقليمي واستخدام التقنيات الحديثة، وأطر رفع كفاءة الطاقة لدول الخليج والتحديات المصاحبة لها، التي تسهم في رفع موثوقية وكفاءة أداء المنظومة الكهربائية، وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن واعتمادية الشبكات، وغيرها من الموضوعات الحيوية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم حرص الهيئة على الوجود في الفعاليات الكبرى التي يشارك فيها خبراء دوليون وإقليميون لمناقشة الآراء والأفكار، والمقترحات والتوصيات التي تُسهم في تطوير قطاع الطاقة وتساعد على زيادة حجم التعاون بين دول الخليج والمنظمات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك لإبراز الجهود التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي الخليجي في هذا المجال الحيوي، والخطط والمشروعات والإستراتيجيات التي تنفذها لضمان استدامة الطاقة وازدهارها.

يُذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي شاركت كراعٍ ماسٍ بمؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020، وفي المعرض الافتراضي المصاحب له، بمشاركة أكثر من شركة إقليمية ودولية تقدم تقنيات ومعدات حديثة في مجالات المنظومة الكهربائية، والذي شمل جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويُعد واحدًا من أهم المؤتمرات السنوية في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة، كونه يختص بتقنيات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ويشهد حضور عدد كبير من المسؤولين بقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، من رؤساء الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مجال الطاقة الكهربائية، ويعرض أحدث المنتجات والخدمات المتاحة أمام جمهور افتراضي متخصص رفيع المستوى من الخبراء والمسؤولين من مختلف دول الخليج والعالم العربي والعالم، ويتيح للزوار الاطلاع على أحدث التقنيات من المصنعين لقطاع الكهرباء.