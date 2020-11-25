التحالف يدمر لغمًا بحريًّا إيراني الصنع زرعته الميليشيات الحوثية

جنوب البحر الأحمر..

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لغم بحري إيراني الصنع من طراز صجف، زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف أنه تمت إزالة وتدمير 164 لغمًا بحريًّا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيًّا، مجددًا التأكيد على أن اعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية تتم بدعم إيران وتهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وفق العربية.

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