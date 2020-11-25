منها التفويض وصلاحية التأمين وتجديد الرخصة..

عددت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية «أبشر»، الخدمات التي تقدمها للمركبات. ونشرت المنصة إنفوجرافًا اليوم الأربعاء، بعنوان «عبر منصة أبشر يمكنك تنفيذ جميع خدمات سيارتك إلكترونيًا»، وجاءت الخدمات كالتالي:

- تفاويض المركبات.

- صلاحية التأمين على المركبات.

- الاعتراض على المخالفات المرورية.

- تجديد رخصة سير.

- وثيقة تأمين مركبة.

- استعلام المركبات المحجوزة.

- تجديد رخصة القيادة.

- مبايعة المركبات. اقرأ أيضًا: تفعيل إشعارات «الجوازات السعودية».. «أبشر» تحدد 8 خطوات «أبشر» لأصحاب الحسابات الموثقة: 4 خطوات تحل «المشكلات الطارئة» هل يحتاج الزائر لتعريف رقم الجوال في «أبشر»؟.. تطبيق توكلنا يجيب

كانت هذه تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. «أبشر» تعدد 8 خدمات مرورية يمكن إنجازها إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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