قرار مهم لجامعة جدة بشأن حضور الطلاب خلال التقلبات الجوية

قررت جامعة جدة، اليوم الأربعاء، وقف حضور الطلاب والطالبات بجميع المراحل الجامعية وجميع مقرات وفروع الجامعة غدا الخميس، على أن تستمر العملية التعليمة (عن بعد) من خلال الأنظمة الإلكترونية، وذلك بسبب التقلبات الجوية.

وأضافت الجامعة، في بيان، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على مدينة جدة غدًا الخميس واحتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية، فقد تقرر تأجيل الاختبارات الحضورية المجدولة ليوم غد إلى يوم آخر.

ونوهت الجامعة، بأنه في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية ليوم غد فيمكن الفيام بأعمالهم عن بعد، كما نبهت الجامعة على مركز الطوارئ والكوارث وجميع قطاعات الجامعة المعنية أن تكون مستعدة لأي طارئ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت إلى تعرُّض عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، غدًا الخميس، لهطول أمطار رعدية تصل إلى حد تدفق السيول، وتصحبها رياح سطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأمطار تبدأ في «خليص ورابغ» بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى والساعة 12 ظهرًا، فيما يبدأ تأثيرها في جدة بدءًا من الساعة الثالثة فجر الخميس وحتى الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم.

وتابعت «هيئة الأرصاد»، إن تلك الحالة المطرية ستؤثر على «إضم، والجموم والعاصمة المقدسة بالكامل» بدءًا من الساعة الثامنة صباح غد الخميس وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، فيما ستثر على «الطائف وميسان» في نفس الفترة «من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء».

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