الجبير يستعرض تاريخ العلاقات بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في مقر السفارة الألمانية بالرياض اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

جاء ذلك بدعوة من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ رانا دولة الرئاسة للاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.

وألقى الوزير الجبير خلال اللقاء كلمة تضمنت تاريخ العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، ودور المملكة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين والنتائج التي حققتها، وكذلك جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن الحافظ.

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