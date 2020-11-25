الشؤون الإسلامية تتوسع بتركيب قواطع زجاجية في الجوامع

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بصدد التوسع في تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع، حيث تعتزم الوزارة التعاقد مع مقاولين للقيام بأعمال توريد وتركيب الفواصل بجوامع المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تركيب قواطع زجاجية لـ38 جامعاً بمحافظتي جدة والطائف والمويه بمنطقة بمكة المكرمة، وكذلك قواطع وحواجز زجاجية لـ20 مسجداً وجامعاً بمنطقة الجوف.

وتمكن الفواصل الزجاجية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من توفير 70 % من طاقة التكييف والإنارة في الجوامع، كما تساعد الفواصل في بعض الجوامع لتكون مصليات للنساء في شهر رمضان، فضلاً عن إطالة العُمر الافتراضي للأجهزة المُؤمّنة للجامع، وسلامة فرش وعدم استهلاك الأثاث.

وكانت الوزارة قد بدأت قبل 9 سنوات تقريباً بتركيب فواصل زجاجية في عدد محدود من الجوامع ذات المساحات الواسعة.

قواطع بمساجد وجوامع

38

جامع - جدة والطائف والمويه

20

مسجداً وجامعاً - الجوف

من أهدافها

توفير الطاقة الكهربائية

إطالة العُمر الافتراضي للأجهزة المُؤمّنة للجامع

سلامة الفرش وعدم استهلاك الأثاث

مصليات للنساء في رمضان