مبنى للبنين مطلب بلقرن من جامعة بيشة

التقى أول من أمس وفد من أهالي محافظة بلقرن، مع رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد صفحي، وتمت مناقشة عدد من الطلبات، أبرزها التوسع في التخصصات الأكاديمية وإنشاء مبنى للبنين، وتكثيف برامج خدمة المجتمع، ودعم الفعاليات التدريبية والتأهيلية بمحافظة بلقرن.

ويتطلع أهالي المراكز الشمالية بمنطقة عسير، وهي البشائر وخثعم وشواص، إلى افتتاح كلية تختصر الكثير من الوقت والجهد، لاسيما بعد اختيار أرض مناسبة بمركز البشائر جرى تسويرها مؤخرا.