السعودية اليوم / الرئيس المصري: لقاح كورونا لن يكون متاحاً إلا في منتصف العام المقبل



القاهرة 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المصريين للحذر والحيطة بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس

وشدد الرئيس السيسي في كلمة متلفزة اليوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار انتشار الفيروس، موضحاً أن لقاح كورونا لن يكون متاحاً إلا في منتصف العام المقبل وفقاً للمؤشرات.

ونوه الرئيس المصري بالمبادرة التي أطلقتها حكومته بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى تأثير الجائحة على اقتصاديات العالم.

// انتهى //

23:14ت م

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القاهرة 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسدعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المصريين للحذر والحيطة بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، مؤكداً أن الوعي هو العلاج الحقيقي للتعامل مع الجائحة.وشدد الرئيس السيسي في كلمة متلفزة اليوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار انتشار الفيروس، موضحاً أن لقاح كورونا لن يكون متاحاً إلا في منتصف العام المقبل وفقاً للمؤشرات.ونوه الرئيس المصري بالمبادرة التي أطلقتها حكومته بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى تأثير الجائحة على اقتصاديات العالم.// انتهى //23:14ت م0257

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