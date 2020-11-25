السعودية اليوم / غانا تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت غانا خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 50941 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 323 حالة وفاة.

// انتهى //

23:14ت م

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أكرا 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسسجّلت غانا خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وأوضحت وزارة الصحة الغانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 50941 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 323 حالة وفاة.// انتهى //23:14ت م0256

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