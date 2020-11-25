شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر 164 لغمًا بحريًا «إيراني الصنع» والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا، مشيرًا إلى أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من طراز "صدف".

كما اكتشف «التحالف» لغمًا بحريًا زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأعمال العدائية للمليشيا بدعم ايراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.