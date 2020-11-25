شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر 164 لغمًا بحريًا «إيراني الصنع» والان نبدء بالتفاصيل
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا، مشيرًا إلى أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من طراز "صدف".
كما اكتشف «التحالف» لغمًا بحريًا زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأعمال العدائية للمليشيا بدعم ايراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف» يدمر 164 لغمًا بحريًا «إيراني الصنع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.