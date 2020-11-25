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2020-11-25 تدمير لغم بحري إيراني الصنع زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وأوضح التحالف أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع (صدف)، مضيفًا أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه 164 لغمًا بحريًّا نشرتها الميليشيا عشوائيًّا. وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للميليشيا بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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