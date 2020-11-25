الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن صدور الحُكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالًا في حكم مشمول بالتنفيذ المعجّل.

وأعلنت وزارة العدل، أن أمًّا تقدمت للمحكمة بطلب بإلزام طليقها تسليمها طفلها الرضيع.

وذكرت الأم أن طليقها أخذ الرضيع بعد ولادته. ولم تره منذ شهرين، وأن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها؛ كونه رضيعًا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن تسليم المحضون لحاضنه هو من القضايا المستعجلة، بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع.

كما أن الرضيع يحتاج لأمه؛ رفعًا للضرر عنه وتحقيقًا للمصلحة.

وقضت المحكمة بالحكم على الأب بأن يسلم الطفل لأمه حالًا والحكم مشمول بالتنفيذ المعجل.

