صور وفيديو.. أين تنام مضيفات الطائرة أثناء الرحلات الطويلة ؟ 

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

هل تساءلت يومًا إلى أين تذهب مضيفات الطائرة عند رغبتهن قضاء بعض الراحة والاستجمام أثناء الرحلات الطويلة؟

تُظهر الصور الرائعة غرف النوم السرية التي تنام فيها مضيفات الطائرة، حيث يستلقين على أسرة مسطحة مخبأة في السقف، بينما يسترخي الطيارون في أجنحة درجة رجال الأعمال.

وتُخصص المقصورات السرية لراحة الطاقم ويتم الوصول إليها عادة عبر درج سري خلف باب يتطلب رمزًا أو مفتاحًا لفتحه.

ويختلف حجم وموقع هذه المساحات من طائرة إلى أخرى، حيث تشبه المضيفات حجم المقصورات في الطائرات الصغيرة بالتابوت، وعادة ما تكون بعيدة خلف منطقة قمرة القيادة، وتقع فوق مقصورة الدرجة الأولى / درجة رجال الأعمال.

ويمكن أن تحتوي المقصورة على ما يصل إلى عشرة أسرة، بالإضافة إلى مساحة تخزين للممتلكات، وتم تصميم بعضها على شكل أسرّة بطابقين، في حين أن البعض الآخر لا يتعدى أكثر من كونه مراتب مفصولة بوسائد إسفنجية وستائر.

ويتمتع الطيارون بمناطق استراحة أكثر فخامة مع أسرّة ومقاعد على طراز درجة رجال الأعمال.

وكشفت مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية البريطانية، تعمل على طراز بوينج 747 لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية: كل سرير بطابقين وتشعر وكأنك في نعش، إنها ضيقة لكن يمكنك جعلها مريحة حيث تحصل على بطانية ووسادة، أنا دائمًا أرتدي البيجامة الخاصة بي وأقوم بترتيب سرير صغير، وأحاول أحيانًا أخذ الوسائد والبطانيات من درجة رجال الأعمال إذا لم تكن قيد الاستخدام.

وتابعت: هناك أيضًا أجهزة تلفزيون، لكنها صغيرة جدًا، وما ستجده هنا مدهش، توجد كاشفات دخان وطفايات حريق ومصابيح يدوية وحاويات أكسجين محمولة للاستخدام في حالات الطوارئ، هناك أيضًا بعض الإكسسوارات مثل المرايات وخطافات المعاطف، وهاتف للاتصال بمحطات المضيفات الأخرى.



