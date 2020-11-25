جامعة جدة: تعليق حضور الطلاب والطالبات وتأجيل الاختبارات غدًا

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت جامعة جدة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني التابع للهينة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية على مدينة جدة يوم الخميس 11/ 4/ 1442هـ واحتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في عدى الرؤية؛ فقد تقرر عدد من الإجراءات كما يلي:

على مركز الطوارئ والكوارث وجميع قطاعات الجامعة المعنية أن تكون مستعدة لأي طارئ لا سمح الله ورفع كفاءة العاملين وجاهزيتهم للرد على أرقام التواصل (الرقم الموحد للجامعة 012233433)

٠ تحويلة شطر الطلاب (34333)

٠ تحويلة شطر الطالبات (44066)

– عدم حضور الطلاب والطالبات بجميع المراحل الجامعية في جميع مقرات وفروع الجامعة يوم الخميس الموافق 11/ 4/ 1442هـ لأي سبب كان، على أن تستمر العملية التعليمية من خلال الأنظمة الإلكترونية بالجامعة (عن بعد).

– تأجيل الاختبارات الحضورية المجدولة ليوم الخميس 11/ 4/ 1442هـ إلى يوم آخر.

– في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالجامعة ليوم الخميس فيمكن القيام بأعمالهم (عن بعد).



