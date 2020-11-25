شكرا لقرائتكم خبر 6 أسباب حركت آليات أمانة جدة لإزالة مبنى السفينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علمت «مكة» أن ستة أسباب دفعت أمانة جدة لتحريك آلياتها من أجل هدم مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز بجدة، منها ما يتعلق بجوانب أمنية وتنظيمية وأخرى تتعلق بالأمن والسلامة.

وأشارت المعلومات إلى أن المبنى ظل مهجورا لفترة طويلة، وطلبت الجهات المعنية تعهدات بيد أنها لم تطبق، ومن بينها ساتر آمن والتعاقد مع شركة حراسات أمنية لحراسة المبنى، مبينة أن الأمانة منحت المتعهد مهلة زمنية لتوفير الاشتراطات، ولكنها لم يتم الإيفاء بها، أبرزها التأكد من سلامة المبنى، إضافة إلى السبب الرئيس المتمثل في أن المبنى مهجور ويشكل خطرا على الجميع.

وكانت آليات الأمانة بدأت صباح أمس في هدم مبنى السفينة نتيجة مخالفات عديدة وعدم الإيفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

أسباب هدم المبنى: