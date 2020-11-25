شكرا لقرائتكم خبر 5 منتجات حناء ملوثة بنسب عالية من البكتيريا والفطريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة منتجات من الحناء بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 5 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأشارت الهيئة إلى أن البكتيريا والفطريات تتواجد في منتجات التجميل لأسباب عدة منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.