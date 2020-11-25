عقوبة مغلظة تنتظر قاطع شجرة جازان المعمرة

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل في بيان أمس أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، مشددا على أن هذا الفعل غير مقبول أبدا، وأن العمل جار على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروعها في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وجرى ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.
وأشار إلى أن حماية البيئة مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع، داعيا إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار. وأكد أن من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضا عنها، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.
عقوبات قطع الأشجار:
- غرامات وعقوبات مغلظة
- سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع لكل العابثين بالبيئة
- يتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين
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