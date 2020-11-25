محمد بن مسعود - الدمام - بعد تلقيه خبر وفاة الأرجنتيني اليوم نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية. جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ". وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا. وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية. وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات. وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ. الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25 نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية. جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ". وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا. وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية. وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات. وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ. 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 08:52 PM بعد تلقيه خبر وفاة الأرجنتيني اليوم بعد تلقيه خبر وفاة الأرجنتيني اليوم نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية. جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ". وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا. وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية. وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات. وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ. ، الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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