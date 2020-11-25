بالفيديو.. مختص في الوبائيات : فايزر هو أغلى لقاح ضد كورونا حاليا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد رئيس قسم الجزيئات الحيوية والوبائيات في المختبر الإقليمي، الدكتور عارف العمري، على أن المملكة من أولى الدول التي تسحصل على لقاح فيروس " كورونا المستجد ".
وقال العمري لقناة " الإخبارية " على أن فايزر هو أغلى لقاح ضد فيروس كورونا حاليا، واللقاح الروسي أرخصهم مشيرًا إلى أن المملكة ستوفرة مجانا للمواطنين والمقيمين.
وأضاف : يوجد 3 نقاط أسايسية، وهي الأمان والكفاءة وموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث إذا توفرت هذه الشروط سنوفر اللقاح من أي شركة.
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