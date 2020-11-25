شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جدة تقرر تأجيل الاختبارات المقررة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت جامعة جدة، عن تأجیل الاختبارات المقررة غدًا الخمیس بجمیع فروع ومقرات الجامعة الى الأسبوع القادم.

وجاء ذلك نظرًا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد، وحماية البيئة، بھطول امطار على منطقة مكة المكرمة.

كما قررت الجامعة عدم حضور الطلاب والطالبات بجميع المراحل في جميع مقرات الجامعة، على أن تستمر العملية التعليمية من خلال الأنظة الإلكترونية بالجامعة عن بعد.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإارية بالجامعة فيمكن القيام بأعمالهم عن بعد.