علامات تشير إلى ضرورة إنهاء الخطبة حال ظهورها للفتاة والشاب " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت أخصائية نفسية متخصصة في العلاج الأسري والزواجي ميسون الخضير، عن علامات تدل على ضرورة إنهاء الخطبة حال ظهورها للفتاة والشاب. كشفت أخصائية نفسية متخصصة في العلاج الأسري والزواجي ميسون الخضير، عن علامات تدل على ضرورة إنهاء الخطبة حال ظهورها للفتاة والشاب. وأشارت " الخضير " خلال حوارها عبر برنامج " سيدتي " إلى العلامات التي تضمنت كثرة الانتقاد والتجريح والكذب وكثرة التبرير لكل التصرفات. وأوضحت أن من ضمن هذه العلامات أيضا عدم الوضوح في التواصل، المعايير المزدوجة والرسائل المبطنة، لافتة:" الخطوبة تمهيد لا يوجد فيها ارتباط ملزم عكس الزواج ".

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