بالفيديو..فتيات تخصصن في مجال الخدمات الأرضية داخل ساحات المطارات

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تعمل اليوم المرأة السعودية بكافة المجالات في العديد من المواقع، حيث تخصصت فتيات في مجال الخدمات لشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر ساحات المطارات.
وذكر تقرير تلفزيوني، عن فخر واعتزاز الفتيات بعملهن في المطار، حيث تقوم المرأة في المطار بعملها على أكمل وجه، وفقًا لقناة " العربية ".
وأضاف التقرير أن مطار الملك عبدالعزيز، يسعى لتقديم الخدمات على متن الطائرات من خلال فتاة تدعى " صالحة الشمراني" يتمثل عملها في التأكد من جودة الخدمات المقدمة من النظافة والتعقيم، والتأكد من جودة الخدمات البيئية وتسجيل الملاحظات إن وجدت.
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