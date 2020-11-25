إنفوجراف.. «الزكاة والدخل» تحدد 5 مزايا يوفرها تطبيق ضريبة القيمة المضافة

بينها تقديم بلاغ عن مخالفة..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مزايا عدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.
ونشرت الهيئة إنفوجرافًا عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنه يمكن من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية:
- الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة
- التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة
- تقديم بلاغ عن مخالفة طبقت في ضريبة القيمة المضافة
- التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح عن طريق حاسبة الضريبة
- الإبلاغ عن مخالفات التهرب الضريبي
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تحميل التطبيق:
iOS
android
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