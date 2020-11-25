تبدأ بعد منتصف الليل.. الحصيني يحدد المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية في المملكة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية المترتقبة بعد منتصف الليل.

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن الأمطار المتوقعة ستكون رعدية وتبدأ بعد منتصف الليل وفجر غد الخميس، ومن المتوقع استمرارها مع تغير الأجواء بمعظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الوسطى والغربية والجنوبية والمناطق الشرقية.

وأوضح الحصيني وجود فرص مهيأة لتشكل سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وجيزان والقصيم والشرقية وحائل وخاصة جنوبها، وكذلك الحدود السمالية والجوف خاصة كلما اتجهنا شرقًا بتلك المناطق، منوهًا بتدفق السيول.

من حانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشمل 9 مناطق بالمملكة، وتكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وتمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.

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