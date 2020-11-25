بالأرقام.. «الصحة» تكشف خريطة المناطق الأكثر تضررًا بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356067 حالة إصابة.

وتصدرت الرياض قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل 61 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 27 حالة، ثم المدينة المنورة بتسجيل 26 حالة.

في حين سجلت جدة 17 حالة وينبع 16 حالة والدمام 10 وبريدة وخميس مشيط وحائل 9 حالات لكل منها، فيما سجلت عنيزة 3 حالات وتم تسجيل 7 حالات في نجران والمجمعة والمزاحمية ووادي الدواسر وسجلت المبرز والطائف 5 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات في كل من الهفوف والعقيق والأسياح والبدائع ورياض الخبراء.

بينما تم تسجيل 3 حالات في كل من عيون الجواء، وأبها وبقيق والدلم وتبوك، فيما انحصرت الإصابات بحالتين فقط في العيص ومحايل عسير وأحد رفيدة والنعيرية والظهران وحفر الباطن وفيفاء وجازان والشعبة وعرعر والبجادية والخرج والسليل والزلفى وحوطة سدير واقتصرت الإصابات على حالة واحدة في الجفر والحرجة والباحة والمخواة وقلوة ووادي الفرع والعلا وخيبر وحوطة بني تميم وبللسمر ورجال ألمع وسراة عبيدة وبيشة والجبيل والقطيف ومليجة والقيصومة والغزالة والحائط وأحد المسارحة وأضم والكامل وخليص وطريف وعفيف وضرماء وأبوراكة وتيماء وحقل.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إجمالي حالات التعافي من كورونا حتى الآن؛ حيث بلغ 344787 حالة تعافٍ، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5825 حالة وفاة.

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