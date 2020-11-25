الطقس في مكة.. تنبيه من «الأرصاد» بخصوص الحالة المطرية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرُّض عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، غدًا الخميس، لهطول أمطار رعدية تصل إلى حد تدفق السيول، وتصحبها رياح سطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأمطار تبدأ في «خليص ورابغ» بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى والساعة 12 ظهرًا، فيما يبدأ تأثيرها في جدة بدءًا من الساعة الثالثة فجر الخميس وحتى الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم.

وتابعت «هيئة الأرصاد»، إن تلك الحالة المطرية ستؤثر على «إضم، والجموم والعاصمة المقدسة بالكامل» بدءًا من الساعة الثامنة صباح غد الخميس وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، فيما ستثر على «الطائف وميسان» في نفس الفترة «من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء».

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