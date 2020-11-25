شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة معلم أثناء حصة على" مدرستي" والان نبدء بالتفاصيل

في حادث إنساني اهتزت له مشاعر الكثير من المتابعين لمنصة "مدرستي" ..توفي المعلم( م . ح ) في العقد الثالث من عمره معلم مادة حاسب الي في احدى المدارس الاهلية المتوسطة بحي الشاطي توفي وفاة طبيعية أثناء أداء حصته الرسمية وتحديدا الساعه 10 صباح اليوم الخميس .

وقالت مصادر أنه وبعد فقدان زملاء المعلم له وعدم الإجابة على الاتصالات والرسائل ،قام مجموعة من المعلمين بالذهاب لمنزله ليجدوه ملقى على الأرض وبعد محاولات لإنقاذه ونقله لمستشفى الدمام المركزي، فارق الحياة .

وأضافت المصادر أن المعلم يتواجد في المملكة منذ حوالي 5 سنوات معلما لمادة الحاسب الآلي في المدرسة ويتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين طلابه وزملائه المعلمين .