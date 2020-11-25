شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات مع المبعوث الأممي إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها.

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