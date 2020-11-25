تأهل 300 مشروع للمنافسة في «إبداع 2021 »

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وعملت اللجنة العلمية المشكلة من 5 من الباحثين المميزين على مستوى المملكة من التحقق من التزام المشاريع بمعايير الأخلاق العلمية البحثية، ثم اختارت لجنة التحكيم المكونة من 50 محكما من حملة الدكتوراه والماجستير أفضل 300 مشروع من بين المشاريع المتقدمة من جميع مناطق المملكة التعليمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين في المملكة، لإطلاق المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2021»، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي تقام هذا العام عن بعد بسبب جائحة كورونا ، خلال المدة من 29 فبراير وحتى 9 ديسمبر 2020. وقدم 51,293 طالبا وطالبة من 47 إدارة تعليمية مشاريعهم البحثية وابتكاراتهم، التي عملوا عليها خلال الصيف الماضي عبر المنصة الالكترونية للأولمبياد الوطني.وعملت اللجنة العلمية المشكلة من 5 من الباحثين المميزين على مستوى المملكة من التحقق من التزام المشاريع بمعايير الأخلاق العلمية البحثية، ثم اختارت لجنة التحكيم المكونة من 50 محكما من حملة الدكتوراه والماجستير أفضل 300 مشروع من بين المشاريع المتقدمة من جميع مناطق المملكة التعليمية.

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